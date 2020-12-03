Пилот Академии «Феррари» Каллум Айлотт допустил, что проведёт 2021 год вне гонок

Пилот Формулы-2, участник Академии «Феррари» Каллум Айлотт заявил, что может провести следующий сезон вне гонок.



«Я всё ещё сосредоточен на своей текущей работе в этом году, поэтому не могу точно сказать, что буду делать после. Не знаю всех деталей. С точки зрения гонок маловероятно, что я буду участвовать в каких-либо соревнованиях, но буду стараться. К сожалению, уже довольно поздно. Многие места уже заняты, или участие слишком дорогое. Я ищу варианты, это может быть что-то, позволяющее поддерживать активность. Но крайне маловероятно, что снова буду гоняться в Формуле-2.



Скорее всего, я буду в паддоке Формулы-1 и рядом с ним. Как пилоту, мне хочется участвовать в гонках. Это то, что у меня получается лучше всего. Но если придётся сидеть и ждать год, я тоже не против», — приводит слова Айлотта Motorsport Week.