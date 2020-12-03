Пилот Академии «Феррари» Каллум Айлотт допустил, что проведёт 2021 год вне гонок

Пилот Формулы-2, участник Академии «Феррари» Каллум Айлотт заявил, что может провести следующий сезон вне гонок.
«Я всё ещё сосредоточен на своей текущей работе в этом году, поэтому не могу точно сказать, что буду делать после. Не знаю всех деталей. С точки зрения гонок маловероятно, что я буду участвовать в каких-либо соревнованиях, но буду стараться. К сожалению, уже довольно поздно. Многие места уже заняты, или участие слишком дорогое. Я ищу варианты, это может быть что-то, позволяющее поддерживать активность. Но крайне маловероятно, что снова буду гоняться в Формуле-2.
Скорее всего, я буду в паддоке Формулы-1 и рядом с ним. Как пилоту, мне хочется участвовать в гонках. Это то, что у меня получается лучше всего. Но если придётся сидеть и ждать год, я тоже не против», — приводит слова Айлотта Motorsport Week.
- 3 декабря 2020
-
15:45
-
15:25
-
14:02
-
13:29
-
12:25
-
11:37
-
10:52
-
10:21
-
09:36
-
08:52
-
00:51
-
00:47
- 2 декабря 2020
-
23:04
-
21:54
-
20:49
-
20:37
-
18:58
-
17:53
-
17:35
-
16:57
-
16:25
-
16:13
-
16:06
-
16:05
-
13:33
-
13:21
-
12:53
-
12:38
-
12:19
-
11:33
-
11:18
-
11:08
-
11:07
-
11:00
-
10:54