Расселл стал лучшим и на второй тренировке Гран-при Сахира, Квят — шестой, Боттас — 11-й

В Бахрейне завершилась вторая тренировка Гран-при Сахира Формулы-1. Лучшее время по её итогам показал Джордж Расселл, временно заменяющий в «Мерседесе» Льюиса Хэмилтона. Его напарник Валттери Боттас показал одиннадцатый результат.

Вторым стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Тройку лучших замкнул гонщик «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес.

Россиянин из «Альфа Таури» Даниил Квят показал шестое время, его напарник Пьер Гасли стал девятым. Шарль Леклер из «Феррари» столкнулся с техническими проблемами вначале сессии и остался без времени.

Формула-1. Гран-при Сахира. Вторая тренировка

1. Джордж Расселл («Мерседес») — 0.54,713

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,128

3. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +0,153

4. Эстебан Окон («Рено») — +0,227

5.Александер Албон («Ред Булл») — +0,323

6. Даниил Квят («Альфа Таури») — +0,355

7. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +0,391

8. Даниэль Риккардо («Рено») — +0,411

9. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +0,420

10. Карлос Сайнс («Макларен») — +0,545

11. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,608

12. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +0,771

13. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +0,820

14. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,025

15. Николас Латифи («Уильямс») — +1,071

16. Себастьян Феттель («Феррари») — +1,117

17. Ландо Норрис («Макларен») — +1,318

18. Пьетро Фиттипальди («Хаас») — +1,397

19. Джек Эйткен («Уильямс») — +1,547

20. Шарль Леклер («Феррари»).