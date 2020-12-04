Гасли признал, что не выжал из машины максимума на второй тренировке Гран-при Сахира

Французский гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Сахира, где занял шестое и девятое места.



«Достойная пятница. Думаю, у нас весьма конкурентоспособная машина, мы попробовали разные настройки, что даёт нам хорошее представление, в каком направлении двигаться перед субботой. Вторая практика была несколько „лоскутной“ относительно моей попытки на мягких шинах. Думаю, у нас в запасе больше скорости. Однако длинные серии кругов выглядели конкурентоспособно, так что дело за точечным улучшением настроек и работой над финальными деталями, чтобы удостовериться, что мы сможем стартовать в воскресенье с хорошей позиции и иметь сильную машину на гонку», — приводит слова Гасли пресс-служба «Альфа Таури».