Перес установил рекорд: 190 гонок до первой победы в Формуле-1
Мексиканский гонщик «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес благодаря своей первой в карьере победе на Гран-при Сахира Формулы-1 установил рекорд чемпионата мира. Пересу потребовалось выйти на старт в 190 Гран-при, прежде чем ему покорилось первое место. До Серхио рекорд по ожиданию победы принадлежал австралийскому гонщику Марку Уэбберу. Победный Гран-при Германии 2009 года стал для австралийского гонщика «Ред Булл» 130-й гонкой в Формуле-1.
После первого круга Гран-при Сахира Перес занимал 18-е и последнее место, так как его болид развернул пилот «Феррари» Шарль Леклер. Однако Серхио удалось быстро обогнать ряд соперников и воспользоваться правильной тактикой и проблемами обоих пилотов «Мерседеса» — Джорджа Расселла и Валттери Боттаса.
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