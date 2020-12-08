Вольф заявил, что не стоит ждать от Хэмилтона аплодисментов по поводу выступления Расселла

Глава «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, какие прогнозы дают врачи по поводу выздоровления заразившегося коронавирусом пилота Льюиса Хэмилтона.



«Думаю, Льюис на правильном пути к выздоровлению. Если прогноз врачей верен, его тест может показать отрицательный результат в четверг или пятницу», — приводит слова Вольфа GPblog со ссылкой на Sky Germany.

По словам главы «Мерседеса», есть ещё одна причина, по которой Хэмилтон желает поскорее поправиться и вернуться в свой болид.

«Если в вашей машине сидит подающий надежды молодой пилот (Джордж Расселл. — Прим. «Чемпионата»), а вы выиграли на этом болиде чемпионат мира, это, конечно, не то сочетание факторов, которое заставит вас выскочить из гостиничного номера с аплодисментами», — добавил Вольф.