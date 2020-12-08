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Вольф заявил, что не стоит ждать от Хэмилтона аплодисментов по поводу выступления Расселла

Вольф заявил, что не стоит ждать от Хэмилтона аплодисментов по поводу выступления Расселла
Авто / Формула-1 0

Глава «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, какие прогнозы дают врачи по поводу выздоровления заразившегося коронавирусом пилота Льюиса Хэмилтона.

«Думаю, Льюис на правильном пути к выздоровлению. Если прогноз врачей верен, его тест может показать отрицательный результат в четверг или пятницу», — приводит слова Вольфа GPblog со ссылкой на Sky Germany.

По словам главы «Мерседеса», есть ещё одна причина, по которой Хэмилтон желает поскорее поправиться и вернуться в свой болид.

«Если в вашей машине сидит подающий надежды молодой пилот (Джордж Расселл. — Прим. «Чемпионата»), а вы выиграли на этом болиде чемпионат мира, это, конечно, не то сочетание факторов, которое заставит вас выскочить из гостиничного номера с аплодисментами», — добавил Вольф.

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