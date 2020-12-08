Попов прокомментировал теорию заговора о нарочно испорченной гонке Расселлу «Мерседесом»

Российский комментатор Формулы-1 Алексей Попов прокомментировал слухи о том, что руководство «Мерседеса» специально испортило гонку Джорджу Расселлу, который на Гран-при Сахира в болиде немецкой команды заменил Льюиса Хэмилтона.

«Появляется настоящая машина безопасности. В это время у „Мерседеса“ полминуты преимущества. Более того, даже между ними уже растёт разрыв до 7-8 секунд.

Для чего был пит-стоп? Потом они объясняли, что задним умом все хороши. Но в команде понимали, что «сейфти-кар» соберёт пелотон, полминуты улетучится, а на рестарте, если бы позади них все переобулись и были бы в красных шинах, а они были бы на старых белых, получилось бы рискованно. Решили подстраховаться и сами себе всё испортили.

После этого сразу прочёл очень много теорий заговора о том, что Льюис Хэмилтон и Тото Вольф договорились, чтобы Расселл не выиграл, потому что это уронит рыночную стоимость Хэмилтона и потому Джорджа нарочно притормозили. Скажу вам честно, если бы Тото не хотел, чтобы кто-то быстро проехал, он бы не прилагал усилий, чтобы выдернуть Расселла из «Уильямса». Потому что в «Уильямсе» не горели желанием отдавать Джорджа. Да, там пошли на это, но мы до конца не знаем всех условий, может быть, ещё доплатить пришлось.

Так или иначе в «Мерседесе» все до четырёх утра работали, чтобы как-то помочь, как-то подогнать сидение Расселлу, чтобы руль сделать, чтобы сделать то, что хоть можно как-то сделать на ходу. Дальше огромное количество процедур. Если бы не хотели, Расселл бы никуда не поехал и тем более бы не лидировал относительно Боттаса. Да, так вышло, выглядело всё ужасно", — рассказал Попов в подкасте «Гаснут огни» на своём канале в YouTube.