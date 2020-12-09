Риккардо рассказал, как получил положительный тест на COVID, оказавшийся ложным

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо рассказал, как получил ложноположительный тест на коронавирус перед Гран-при России.
«Помню, однажды утром получил ложноположительный результат теста на коронавирус. На часах было шесть утра, я очень перепугался. Нужно было во всём разобраться, всё выяснить, но в такие моменты тебя накрывает паника. Весёлого было мало. Понятно, что на самом деле со мной всё было нормально, но раньше я никогда не оказывался в такой ситуации.
Начинает казаться, что и правда чувствуешь себя не очень хорошо, что тебе на самом деле плохо. В ходе сезона я действовал всё более дисциплинированно. Стал строже соблюдать режим изоляции, особенно после того, как заболел Перес. Я был очень осторожен, поэтому результат того теста очень удивил. Он оказался ложным, но мне было о чём поразмышлять», — приводит слова Риккардо GPFans.
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