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Источник: Мазепин должен был проехать молодёжные тесты в составе «Мерседеса»

Источник: Мазепин должен был проехать молодёжные тесты в составе «Мерседеса»
Авто / Формула-1 0

Авторитетный автоспортивный журналист Крис Медланд рассказал, что, по его данным, команда Формулы-1 «Мерседес» планировала задействовать на тестах молодых гонщиков будущего боевого пилота «Хааса» Никиту Мазепина. Однако сегодня «Мерседес» объявил, что в испытаниях примут участие её резервный пилот Стоффель Вандорн, а также пилот «Мерседеса» в Формуле-Е, чемпион Формулы-2 2019 года Ник де Врис.

«Мне сказали, что несколько недель назад планировалось, что Мазепин проведёт тесты молодых пилотов за „Мерседес“. Но теперь свой шанс получил чемпион Формулы-2 де Врис», — написал Медланд в «Твиттере».

Вероятно, на планы «Мерседеса» повлиял скандал с Мазепиным, разразившийся после публикации им неоднозначного видео в «сториз» своего «инстаграма».

Будущая команда Никиты «Хаас» пока подтвердила участие в тестах только Мика Шумахера.

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