Источник: Перес как никогда близок к переходу в «Ред Булл»
Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес как никогда близок к подписанию контракта с «Ред Булл», сообщает со ссылкой на собственные источники известный обозреватель Альберт Фабрега на своей странице в «Твиттере». Вместе с тем подчёркивается, что соглашение ещё не подписано.
Напомним, Серхио Перес теряет место в «Рейсинг Пойнт» из-за того, что в команде его заменит четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель.
В свою очередь Перес претендует на место Александера Албона в «Ред Булл», который провёл невыразительный сезон в австрийской команде. Претендентом на место таиландца в «Ред Булл» называли и немецкого гонщика Нико Хюлькенберга, но, судя по всему, в Милтон-Кинс готовы сделать выбор в пользу Переса.
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