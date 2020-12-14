«Такая тоска накатывает». Косаченко подвела итог сезона в исполнении Квята

Оксана Косаченко, бывший коммерческий директор команды «Кэтерхэм» и экс-менеджер российского гонщика Виталия Петрова, поделилась мнением о сезоне в исполнении пилота «Альфа Таури» Даниила Квята.



«Находиться среди 20 лучших гонщиков планеты — не такая уж и грусть. Другое дело, что у команды меняется мировоззрение, планы и видение. Поэтому не всегда получается соответствовать команде. Плюс мы видели технические проблемы. Но каждый новый год вселяет надежду, а в конце мы подводим итог, что вот опять чего-то не хватило. Посмотрим, чем всё завершится. На мой взгляд, всё это непонятно и про Цуноду.



Понятно, что он взял суперлицензию, но как он будет выступать? Думаю, что здесь большую составляющую играет коммерческая роль — на каком рынке нужно больше усиливаться «Ред Булл», поэтому азиатский регион интересней. Да и плюс они взращивают своих. Когда смотришь на турнирную таблицу, такая тоска накатывает. Напарник Даниила в два раза больше очков заработал, чем он. То ли звёзды каждый раз не встают в ряд, то ли ещё что-то, но это стечение обстоятельств в виде ошибок, технических неполадок или чрезмерной агрессии не всегда Дане помогали. Видимо, действительно пора менять вектор», — приводит слова Косаченко News.ru.



Напомним чемпионат досрочно выиграл пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Всего на его счету после 17 Гран-при сезона 347 очков. Вторым стал его напарник Валттери Боттас (223). Тройку замкнул гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен (214). Россиянин Даниил Квят из «Альфа Таури» набрал 32 очка, он – 14-й.