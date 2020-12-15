Суд отклонил иск «Уралкалия» к администраторам, продававшим «Форс Индия»

Руководство промышленного гиганта «Уралкалий» планирует подавать апелляционную жалобу на решение лондонского суда по иску к администрации команды Формулы-1 «Рейсинг Пойнт», говорится в пресс-релизе компании.

В «Уралкалии» недовольны действиями Джеффри Роули и Джейсона Бейкера из компании FRP Advisory, которые вели процесс продажи «Форс Индия», стоявшей на грани банкротства. Сегодня, 15 декабря, суд отклонил иск российской компании.

Вместе с тем отмечается, что в ходе судебного процесса имели место и положительные тенденции. Так суд признал, что предложение «Уралкалия» по покупке было более выгодным, чем предложение компании Лоуренса Стролла, в итоге выкупившей команду.



«Уралкалий» планирует подавать апелляцию на сегодняшнее решение суда и отстаивать свои права. Напомним, что владельцем крупной компании является Дмитрий Мазепин, отец Никиты Мазепина, который с 2021 года будет выступать в Ф-1.