Алёшин прокомментировал решение «Альфа Таури» расстаться с Квятом

Пилот программы «СМП Рейсинг» Михаил Алёшин прокомментировал известие о том, что Даниил Квят уступит своё место в «Альфа Таури» Юки Цуноде.



«Конечно, грустно об этом говорить. Жаль, что так получилось, но это решение команды. С ним, наверное, спорить бесполезно. Для нас, как болельщиков, обидна такая ситуация.



Чего не хватило Даниилу, чтобы добиться больших успехов в Формуле-1? Я думаю, могло много факторов сложиться. Ведь это автоспорт, здесь многое зависит от тебя, но далеко не всё, учитывая тем более, что это Формула-1. Но, наверное, где-то команда могла бы поработать получше, может быть, где-то Даниил. Много когда ему просто не везло: со стратегией, с пит-стопом, ещё с чем-то. Были разные моменты, и это превратилось в общую историю, которая повлияла на общий результат негативным образом.



Конечно, я надеюсь, что у него ещё будет возможность вернуться. То, что он один раз смог вернуться, уже круто, это говорит о его уровне, о том, что его ценят как пилота, как человека, который дорабатывает машину. Как мы знаем, кто вылетал из этой обоймы, тот очень редко возвращался назад. Обратных примеров очень мало, так что уже это говорит в пользу Даниила.



Мне очень хотелось бы видеть Даниила в строю, на стартах. Сейчас у нас появился ещё один пилот, и, конечно, хотелось бы, чтобы их было два. Для нас это было бы здорово», — заявил Алёшин в интервью корреспонденту «Чемпионата».