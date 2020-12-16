Айрат Мардеев: расставание «Альфа Таури» с Квятом произошло вовремя

Чемпион «Дакара», пилот «КАМАЗ-мастера» Айрат Мардеев прокомментировал решение команды Формулы-1 «Альфа Таури» отказаться от услуг Даниила Квята и заменить российского гонщика на юниора Юки Цуноду.



«Расставание «Альфа Таури» с Квятом было ожидаемо. Никто не сомневался в том, что это произойдёт. Выбор Юки Цуноды вполне логичен — он протеже «Хонды». Правильно ли поступила команда, расставшись с Даниилом? Квят в минувшем сезоне сильно проигрывал Пьеру Гасли, так что расставание произошло вовремя. Понятно, что все мы болеем за Даниила, но если смотреть на ситуацию с точки зрения «Альфа Таури», то всё сделано верно.

На фоне Гасли Даниил смотрелся не очень, тогда как Пьер просто чудеса какие-то творил. Возможно, Квяту чего-то не хватило в психологическом плане, либо просто эта машина не совсем ему подходит. Вообще со стороны кажется, что в системе «Ред Булл» чисто психологически находиться сложно. Не все там выживают. Сколько молодых пилотов приходило, и у них не получалось. Гасли — один из уникальных случаев, когда пилота сначала повысили, потом понизили, но он не сдался и начал выступать на качественно ином уровне. Но, конечно, на этом карьера Дани не закончена.

Понятно, что мест в Ф-1 на будущий год практически нет. Осталась одна вакансия в «Ред Булл», которую, конечно, ему не отдадут. Что ж, раз так, нужно один сезон где-нибудь проехать. В Формуле-Е, например. Я слышал, что какие-то переговоры менеджмент Квята на эту тему вёл. Это неплохой вариант. Можно эту паузу без Ф-1 заполнить выступлениями в чемпионате мира по гонкам на выносливость — прекрасные соревнования. Ну а потом надо попытаться вернуться в Ф-1. Уверен, что он ещё не всё здесь сказал. Хотелось бы посмотреть на него вне системы «Ред Булл», в составе совершенно другой команды.

Готовы ли взять Квята в состав «КАМАЗ-мастера»? Тут совершенно другая специфика. Хотя как-то раз Квят приезжал к нам в гости в Набережные Челны. Даже прокатился на грузовике… Шансы-то есть у всех и всегда, ничего нельзя исключать, но это зависит от его желания. Но и умения, конечно. Точно так же и нас в болид Формулы-1 посади — мы далеко не уедем. Так и пилот «Королевских гонок» не сразу сможет показать результат на грузовике. Конечно, в принципе научиться он смог бы. Не зря же столько сезонов в Ф-1 проехал», — цитирует Мардеева Sportbox.