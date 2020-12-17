Ферстаппен вспомнил, как «Ред Булл» переводил его в главную команду вместо Квята

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился воспоминаниями о сезоне-2016, когда австрийский коллектив принял решение перевести его из «Торо Россо» в основную команду на место Даниила Квята.



«У «Торо Россо» всё складывалось хорошо, но внутри команды шла небольшая борьба. В «Ред Булл» кое-что происходило. У меня уже был контракт с главной командой на следующий год. Я знал, что поеду за них через год. И теперь могу говорить об этом. Мой отец отметил после этапа в России: «Макс, в следующей гонке ты будешь гоняться за «Ред Булл». Я не поверил. Сказал ему: «Ты сошёл с ума», — приводит слова Макса Ферстаппена GPblog.



После этого советник «Ред Булл» Хельмут Марко пригласил пилота и его отца на ланч, но не сказал, о чём они будут общаться.



«Мы потратили час, обсуждая разные вещи, а я сидел и думал: «Когда же мы доберёмся до сути? За какую команду я буду выступать?» В итоге Марко объяснил, что собирается произвести замену пилотов. Конечно, я был очень счастлив. Потому что наконец мог присоединиться к ведущей команде. Я говорю «наконец», а на самом деле это было всего после одного сезона Формулы-1… Это то, куда ты хочешь попасть, это мечта», — добавил Макс.