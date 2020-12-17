Ферстаппен вспомнил, как «Ред Булл» переводил его в главную команду вместо Квята

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился воспоминаниями о сезоне-2016, когда австрийский коллектив принял решение перевести его из «Торо Россо» в основную команду на место Даниила Квята.
«У «Торо Россо» всё складывалось хорошо, но внутри команды шла небольшая борьба. В «Ред Булл» кое-что происходило. У меня уже был контракт с главной командой на следующий год. Я знал, что поеду за них через год. И теперь могу говорить об этом. Мой отец отметил после этапа в России: «Макс, в следующей гонке ты будешь гоняться за «Ред Булл». Я не поверил. Сказал ему: «Ты сошёл с ума», — приводит слова Макса Ферстаппена GPblog.
После этого советник «Ред Булл» Хельмут Марко пригласил пилота и его отца на ланч, но не сказал, о чём они будут общаться.
«Мы потратили час, обсуждая разные вещи, а я сидел и думал: «Когда же мы доберёмся до сути? За какую команду я буду выступать?» В итоге Марко объяснил, что собирается произвести замену пилотов. Конечно, я был очень счастлив. Потому что наконец мог присоединиться к ведущей команде. Я говорю «наконец», а на самом деле это было всего после одного сезона Формулы-1… Это то, куда ты хочешь попасть, это мечта», — добавил Макс.
- 17 декабря 2020
-
15:40
-
14:47
-
13:29
-
12:43
-
12:16
-
10:54
-
10:04
-
09:00
-
00:54
- 16 декабря 2020
-
23:54
-
23:10
-
19:54
-
19:34
-
18:13
-
17:24
-
16:21
-
15:54
-
14:52
-
14:34
-
14:30
-
14:16
-
13:45
-
13:34
-
13:14
-
13:09
-
13:06
-
12:34
-
12:10
-
11:28
-
11:26
-
11:16
-
11:16
-
11:07
-
10:52
-
10:13