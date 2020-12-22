Первый этап сезона Формулы-E отложен из-за коронавируса

Первый этап сезона Формулы-E, который должен был состояться 16–17 января 2021 года в столице Чили Сантьяго, отложен на неопределённы срок, сообщает пресс-служба серии на официальной странице в «Твиттере».

Решение принято в связи с эпидемиологической ситуацией, сложившейся из-за коронавируса. Большинство команд Формулы-E базируются в Великобритании, где недавно был обнаружен новый штамм коронавируса, распространяющийся гораздо активнее прежнего. Правительств Чили закрыло авиасообщение с европейской страной.

Новая дата этапа Формулы-E в Сантьяго обсуждается местными властями и руководством серии. Таким образом, новый сезон электрической серии, вероятнее всего, откроет гонка в Саудовской Аравии, запланированная на 26 февраля 2021 года.