Первый этап сезона Формулы-E отложен из-за коронавируса
Первый этап сезона Формулы-E, который должен был состояться 16–17 января 2021 года в столице Чили Сантьяго, отложен на неопределённы срок, сообщает пресс-служба серии на официальной странице в «Твиттере».
Решение принято в связи с эпидемиологической ситуацией, сложившейся из-за коронавируса. Большинство команд Формулы-E базируются в Великобритании, где недавно был обнаружен новый штамм коронавируса, распространяющийся гораздо активнее прежнего. Правительств Чили закрыло авиасообщение с европейской страной.
Новая дата этапа Формулы-E в Сантьяго обсуждается местными властями и руководством серии. Таким образом, новый сезон электрической серии, вероятнее всего, откроет гонка в Саудовской Аравии, запланированная на 26 февраля 2021 года.
Рекомендуем вам
- 22 декабря 2020
-
23:41
-
22:35
-
21:51
-
19:26
-
18:28
-
17:42
-
16:11
-
15:54
-
14:23
-
13:46
-
12:02
-
11:40
-
10:55
-
10:29
-
10:01
-
09:00
-
01:09
- 21 декабря 2020
-
23:53
-
23:00
-
21:58
-
20:52
-
19:46
-
18:38
-
17:30
-
16:54
-
16:21
-
16:11
-
15:08
-
14:43
-
13:58
-
12:18
-
11:21
-
10:09
-
09:00
-
00:47
Партнерский контент
Рекомендуем вам