Портал RaceFans составил рейтинг пилотов сезона Ф-2. Цунода – 1-й, Мазепин – 9-й

Журналисты портала RaceFans составили собственный рейтинг пилотов Формулы-2 по итогам сезона-2020. Он в достаточной степени отличается от итоговой таблицы чемпионата. На первом месте в нём оказался японский юниор Юки Цунода, а вот победитель серии Мик Шумахер стал лишь третьим.



Россиянин Роберт Шварцман, как и в итоговой таблице сезона, расположился на четвёртой строчке. Никита Мазепин же вместо реального пятого места, оказался на девятом.



Рейтинг пилотов Формулы-2 сезона-2020 по версии RaceFans:

1. Юки Цунода (в чемпионате — 3)

2. Каллум Айлотт (2)

3. Мик Шумахер (1)

4. Роберт Шварцман (4)

5. Фелипе Другович (9)

6. Чжоу Гуаньюй (6)

7. Кристиан Лундгор (7)

8. Луи Делетраз (8)

9. Никита Мазепин (5)

10. Лука Гьотто (10).