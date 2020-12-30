Вся команда «КАМАЗ-мастера» сдала отрицательные тесты на COVID и допущена к «Дакару»

Пресс-служба «КАМАЗ-мастер» сообщила, что накануне вся делегация команды сдала необходимые тесты на коронавирус, а уже сегодня, 30 декабря, получила разрешение от властей Саудовской Аравии и организаторов соревнования покинуть отель и забрать автомобили из порта, чтобы доставить их на старт «Дакара».



«Все участники «Дакара» должны иметь два отрицательных ПЦР-теста. К счастью, в нашей команде всё в порядке. Сейчас проверим машины, чтобы с ними всё было хорошо, и поедем из порта к стадиону, где расположен бивуак», — рассказал пилот Дмитрий Сотников.

Видео доступно на странице «КАМАЗ-мастера» в «Инстаграме».

В первых числах января получивших допуск к гонке ждут технические и административные проверки. Торжественный старт «Дакара» пройдёт вечером 2 января.