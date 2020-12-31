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Шварцман: уважаемый 2020-й, ты принёс мне много горя и тяжелых жизненных уроков

Шварцман: уважаемый 2020-й, ты принёс мне много горя и тяжелых жизненных уроков
Авто / Младшие серии 0
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Российский гонщик программы «СМП Рейсинг» и Академии «Феррари» Роберт Шварцман, выступающий в Формуле-2, поздравил болельщиков с наступающим Новым годом и кратко подвёл итоги 2020 года для себя. В этом году у Роберта скончался отец Михаил, заразившийся коронавирусом.

«“У всех есть план, пока не получат удар по лицу”. Уважаемый 2020-й, твой удар был сильнейшим, многие захотят забыть тебя как можно скорее, но я запомню тебя навсегда. Ты принёс мне много горя и тяжелых жизненных уроков. Но ты также подарил мне незабываемые впечатления и много сил, так что спасибо тебе за это. Я сосредоточусь на положительных моментах и сделаю все возможное для 2021 года!!! И даже не думай, что я не буду сопротивляться 😉 Всех с Новым годом!!!» — написал Шварцман в своём «инстаграме».

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