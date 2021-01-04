Глава «Астон Мартин» — о Пересе: жаль, что у нас не может быть трёх гонщиков

Руководитель «Астон Мартин» Отмар Зафнауэр отметил, что если бы команды Формулы-1 могли выставлять на Гран-при одновременно трёх пилотов, то коллектив, принадлежащий Лоуренсу Строллу, попытался бы сохранить в составе мексиканца Серхио Переса.
«Я желаю Чеко удачи. Он долгое время был частью нашей семьи и заслуживает того, чтобы продолжать участвовать в Формуле-1. Недавно Серхио наглядно проиллюстрировал, что может делать на гоночной трассе. К сожалению, у вас не может быть трёх пилотов. Но таков этот вид спорта. Мы желаем ему всего наилучшего и надеемся, что сможем посоперничать с ним. Наша цель — убедиться, что он позади нас», — приводит слова Зафнауэра GPFans.
Напомним, после сезона-2020 руководство «Ред Булл» приняло решение заменить Александера Албона и пригласить на его место Переса.
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