Основной конкурент «КАМАЗа» Вязович рассказал о проблемах на четвёртом этапе «Дакара»

Пилот «МАЗа» Сергей Вязович подробно рассказал о технической проблеме, с которой его экипаж столкнулся на четвёртом этапе ралли-марафона «Дакара»-2021.



«Спецучасток должен был быть для нас лёгкой прогулкой – очень быстрый, простой, непротяжённый. Мы стартовали с хорошей позиции – первыми в грузовиках. Участок скоростной, поэтому джипы впереди отъехали. Мы продвигались в одиночестве и без пыли. И вот на 100-м километре у нас просто неожиданно заглохла машина. Мы съехали в сторону и при осмотре обнаружили, что у нас пропала связь между двигателем и коробкой, в том числе с датчиков, снимающих обороты с маховика.



Поняли, что проблема серьёзная, и решить её можно, только разъединив двигатель и коробку. Поначалу подумали, что сделать это в пустыне будет невозможно, да и не знали, что именно произошло внутри. Но потом остановился Алексей Вишневский, ещё пара машин. Мы набрали кучу подкладок, домкратов, и, когда пыл остыл… Изначально мы поняли, что выбываем из борьбы не только за высокие места в генеральной классификации, а возможно и вообще из всей гонки. Но когда машина подостыла, мы приняли решение, что не будем вызывать эвакуацию, а попробуем до конца использовать свой шанс.



В девять часов вечера примерно мы закончили работу и в 23:20 финишировали. А лимит заканчивался в 00:08, так что, вроде как, уложились. Сейчас автомобиль полностью исправен. Оставшуюся часть спецучастка мы прошли без проблем.



Почему так произошло? Демпферная пластина, маховик и так называемый гидротрансформатор — вот эта часть, она разобралась. Я не слышал, чтобы у кого-то было подобное. Знаю, что у ван дер Бринка один раз возникла такая проблема. Сейчас она повторилась у нас», — сказал Вязович в интервью пресс-службе «МАЗа».