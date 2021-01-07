Де Вильерс выиграл 5-й этап «Дакара» в зачёте внедорожников, Лёб потерял 50 минут

В Саудовской Аравии на 43-м ралли-марафоне «Дакар» основные претенденты на победу в зачёте внедорожников завершили пятый этап. Его выиграл Джиниэл де Вильерс. Вторым стал Брайан Барагванат. Тройку замкнул лидер общего зачёта Стефан Петерансель. Россиянин Владимир Васильев отстал от победителя этапа на 23 минуты и 31 секунду.



Проблемы на спецучастке испытал Себастьен Лёб. Француз уступил де Вильерсу свыше 50 минут и теперь в общем зачёте проигрывает очень много.



Петерансель продолжает лидировать в генеральной классификации и опережает Нассера Аль-Аттию на 6 минут и 11 секунд.



«Дакар»-2021. Автомобили. Результаты пятого СУ



1. Джиниэл де Вильерс (Toyota) — 5:09.25

2. Брайан Барагванат (Century Racing) — +0.58

3. Стефан Петерансель (MINI) — +2.25

4. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +4.38

5. Мартин Прокоп (Benzina Orlen Team) — +5.06

… Карлос Сайнс (MINI) — +15.19

… Владимир Васильев (X-Raid Team) — +23.31

… Себастьен Лёб (Bahrain Raid Extreme) — +50.18.

«Дакар»-2021. Автомобили. Положение после пятого СУ



1. Стефан Петерансель (MINI) — 18:28.02

2. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +6.11

3. Карлос Сайнс (MINI) — +48.13

4. Якуб Пшигонски (Orlen Team/Overdrive) — +1:04.49

5. Мартин Прокоп (Benzina Orlen Team) — +1:10.32

… Себастьен Лёб (Bahrain Raid Extreme) — +1:40.07

… Владимир Васильев (X-Raid Team) — +1:47.10.