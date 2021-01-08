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«Ребята стараются изо всех сил». Вязович всё ещё не финишировал на пятом этапе «Дакара»

«Ребята стараются изо всех сил». Вязович всё ещё не финишировал на пятом этапе «Дакара»
Авто / Дакар 2021 0
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Пилот «МАЗа» Сергей Вязович до сих пор не добрался до финиша пятого этапа «Дакара»-2021. Согласно сообщению пресс-службы команды, по-прежнему не ясно, с какими проблемами столкнулся экипаж.

«Продолжают поступать вопросы об экипаже Сергея Вязовича. Мы, как и вы, переживаем и ждём ребят на финише. К сожалению, нет информации, с какими именно проблемами экипаж столкнулся, но мы точно знаем, что ребята стараются изо всех сил остаться в гонке и приехать на старт следующего этапа», — говорится в сообщении команды «МАЗ-СПОРТавто».

Фото доступно на странице «МАЗ-СПОРТавто» в «Инстаграме».

«Дакар»-2021. Грузовики. Положение после пятого СУ:

1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 20:16.18
2. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») — +33.53
3. Мартин Мацик («Биг Шок Рейсинг») — +51.11…
5. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») — +1:02.51…
10. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») — +2:18.36.

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