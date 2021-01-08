Экипаж Вязовича досрочно завершил выступление на «Дакаре»-2021 после ночёвки в пустыне

Пресс-служба «МАЗ-СПОРТавто» сообщила, что экипаж Сергея Вязовича не смог исправить технические проблемы, возникшие на пятом спецучастке «Дакара»-2021, и завершает выступление на ралли-марафоне.



«Больше суток экипаж №502 — Вязович / Гаранин / Запорощенко — провёл в пустыне из-за поломки АКПП. Экипаж приложил все усилия к устранению неисправности, однако в условиях пустыни это оказалось невозможным.



К большому сожалению, экипаж под управлением Сергея Вязовича на этом завершает ралли «Дакар»-2021», — говорится в сообщении команды «МАЗ-СПОРТавто».

Фото доступно на странице «МАЗ-СПОРТавто» в «Инстаграме».

«Дакар»-2021. Грузовики. Положение после пятого СУ:



1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 20:16.18

2. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») — +33.53

3. Мартин Мацик («Биг Шок Рейсинг») — +51.11…

5. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») — +1:02.51…

10. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») — +2:18.36.