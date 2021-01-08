Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Экипаж Вязовича досрочно завершил выступление на «Дакаре»-2021 после ночёвки в пустыне

Экипаж Вязовича досрочно завершил выступление на «Дакаре»-2021 после ночёвки в пустыне
Авто / Дакар 2021 0
Аудио-версия:

Пресс-служба «МАЗ-СПОРТавто» сообщила, что экипаж Сергея Вязовича не смог исправить технические проблемы, возникшие на пятом спецучастке «Дакара»-2021, и завершает выступление на ралли-марафоне.

«Больше суток экипаж №502 — Вязович / Гаранин / Запорощенко — провёл в пустыне из-за поломки АКПП. Экипаж приложил все усилия к устранению неисправности, однако в условиях пустыни это оказалось невозможным.

К большому сожалению, экипаж под управлением Сергея Вязовича на этом завершает ралли «Дакар»-2021», — говорится в сообщении команды «МАЗ-СПОРТавто».

Фото доступно на странице «МАЗ-СПОРТавто» в «Инстаграме».

«Дакар»-2021. Грузовики. Положение после пятого СУ:

1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 20:16.18
2. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») — +33.53
3. Мартин Мацик («Биг Шок Рейсинг») — +51.11…
5. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») — +1:02.51…
10. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») — +2:18.36.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021