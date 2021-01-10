Васильев поднялся на шестое место в зачёте внедорожников «Дакара»-2021

На ралли-марафоне «Дакар»-2021 основные претенденты на победу в зачёте внедорожников завершили седьмой этап. Его выиграл Язид Аль-Раджи. Второе время показал Стефан Петерансель. Третьим стал Карлос Сайнс — старший, а четвёртым — Нассер Аль-Аттия.



Россиянин Владимир Васильев отстал от Аль-Раджи на 20 минут и 59 секунд, однако в общем зачёте поднялся на 6-е место.



Петерансель продолжает лидировать в генеральной классификации, Аль-Аттия отстаёт от него на 7 минут и 53 секунды.

Себастьен Лёб остановился примерно в 30 километрах от финиша из-за проблем с ходовой частью.

«Дакар»-2021. Автомобили. Результаты седьмого СУ



1. Язид Аль-Раджи (Toyota) — 4:21.59

2. Стефан Петерансель (MINI) — +0.48

3. Карлос Сайнс (MINI) — +1.15

4. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +2.48

5. Якуб Пшигонски (Orlen Team/Overdrive) — +12.00

6. Ясир Сеайдан (SRT Racing) — +14.43

7. Сириль Депре (Abu Dhabi Racing) — +17.06

8. Матье Серрадори (SRT Racing) — +17.53

9. Владимир Васильев (X-Raid Team) — +20.59.



«Дакар»-2021. Автомобили. Положение после седьмого СУ



1. Стефан Петерансель (MINI) — 26:36.50

2. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +7.53

3. Карлос Сайнс (MINI) — +41.06

4. Якуб Пшигонски (Orlen Team/Overdrive) — +1:22.48

5. Хоан Нани Рома (Bahrain Raid Extreme) — +1:59.00

6. Владимир Васильев (X-Raid Team) — +2:25.58.