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Васильев поднялся на шестое место в зачёте внедорожников «Дакара»-2021

Васильев поднялся на шестое место в зачёте внедорожников «Дакара»-2021
Авто / Дакар 2021 0
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На ралли-марафоне «Дакар»-2021 основные претенденты на победу в зачёте внедорожников завершили седьмой этап. Его выиграл Язид Аль-Раджи. Второе время показал Стефан Петерансель. Третьим стал Карлос Сайнс — старший, а четвёртым — Нассер Аль-Аттия.

Россиянин Владимир Васильев отстал от Аль-Раджи на 20 минут и 59 секунд, однако в общем зачёте поднялся на 6-е место.

Петерансель продолжает лидировать в генеральной классификации, Аль-Аттия отстаёт от него на 7 минут и 53 секунды.

Себастьен Лёб остановился примерно в 30 километрах от финиша из-за проблем с ходовой частью.

«Дакар»-2021. Автомобили. Результаты седьмого СУ

1. Язид Аль-Раджи (Toyota) — 4:21.59
2. Стефан Петерансель (MINI) — +0.48
3. Карлос Сайнс (MINI) — +1.15
4. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +2.48
5. Якуб Пшигонски (Orlen Team/Overdrive) — +12.00
6. Ясир Сеайдан (SRT Racing) — +14.43
7. Сириль Депре (Abu Dhabi Racing) — +17.06
8. Матье Серрадори (SRT Racing) — +17.53
9. Владимир Васильев (X-Raid Team) — +20.59.

«Дакар»-2021. Автомобили. Положение после седьмого СУ

1. Стефан Петерансель (MINI) — 26:36.50
2. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +7.53
3. Карлос Сайнс (MINI) — +41.06
4. Якуб Пшигонски (Orlen Team/Overdrive) — +1:22.48
5. Хоан Нани Рома (Bahrain Raid Extreme) — +1:59.00
6. Владимир Васильев (X-Raid Team) — +2:25.58.

Дакар 2021. Этап 7, Хаиль - Сакака
Легковые (СУ - 471 км)
10 января 2021, воскресенье. 09:05 МСК
Идёт
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