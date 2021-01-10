Васильев поднялся на шестое место в зачёте внедорожников «Дакара»-2021

На ралли-марафоне «Дакар»-2021 основные претенденты на победу в зачёте внедорожников завершили седьмой этап. Его выиграл Язид Аль-Раджи. Второе время показал Стефан Петерансель. Третьим стал Карлос Сайнс — старший, а четвёртым — Нассер Аль-Аттия.
Россиянин Владимир Васильев отстал от Аль-Раджи на 20 минут и 59 секунд, однако в общем зачёте поднялся на 6-е место.
Петерансель продолжает лидировать в генеральной классификации, Аль-Аттия отстаёт от него на 7 минут и 53 секунды.
Себастьен Лёб остановился примерно в 30 километрах от финиша из-за проблем с ходовой частью.
«Дакар»-2021. Автомобили. Результаты седьмого СУ
1. Язид Аль-Раджи (Toyota) — 4:21.59
2. Стефан Петерансель (MINI) — +0.48
3. Карлос Сайнс (MINI) — +1.15
4. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +2.48
5. Якуб Пшигонски (Orlen Team/Overdrive) — +12.00
6. Ясир Сеайдан (SRT Racing) — +14.43
7. Сириль Депре (Abu Dhabi Racing) — +17.06
8. Матье Серрадори (SRT Racing) — +17.53
9. Владимир Васильев (X-Raid Team) — +20.59.
«Дакар»-2021. Автомобили. Положение после седьмого СУ
1. Стефан Петерансель (MINI) — 26:36.50
2. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +7.53
3. Карлос Сайнс (MINI) — +41.06
4. Якуб Пшигонски (Orlen Team/Overdrive) — +1:22.48
5. Хоан Нани Рома (Bahrain Raid Extreme) — +1:59.00
6. Владимир Васильев (X-Raid Team) — +2:25.58.
- 10 января 2021
-
15:53
-
14:58
-
13:58
-
12:47
-
11:58
-
10:55
-
09:31
-
00:10
- 9 января 2021
-
22:50
-
22:35
-
21:55
-
20:51
-
19:50
-
19:50
-
17:53
-
16:42
-
15:48
-
14:53
-
13:54
-
12:19
-
11:58
-
11:01
-
09:50
-
01:01
- 8 января 2021
-
23:55
-
23:23
-
22:49
-
21:36
-
20:39
-
20:39
-
20:25
-
20:17
-
19:26
-
18:13
-
17:16