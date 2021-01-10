Вольф — о контракте Хэмилтона: должны быть готовы к любым неожиданностям

Глава «Мерседеса» Тото Вольф весьма расплывчато ответил на вопрос о будущем Льюиса Хэмилтона и о переговорах по новому контракту. Функционер лишь отметил, что примет любое решение британца, в том числе и вариант с уходом из спорта.
«Меня совсем не беспокоит этот вопрос. Я всегда буду уважать решение Льюиса. Неважно, останется он с нами надолго или примет решение уйти, преследуя иные интересы. Думаю, мы должны быть готовы к любым неожиданностям», — приводит слова Вольфа Formula1News.
Напомним, что контракт Хэмилтона с «Мерседесом» истёк по завершении сезона-2020. Де-факто британец сейчас не является пилотом немецкой команды. По сведениям источников, переговоры о новом контракте с командой затрудняет позиция «Даймлера». В компании не хотят заключать с действующим чемпионом долгосрочный контракт.
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