Вольф — о контракте Хэмилтона: должны быть готовы к любым неожиданностям

Глава «Мерседеса» Тото Вольф весьма расплывчато ответил на вопрос о будущем Льюиса Хэмилтона и о переговорах по новому контракту. Функционер лишь отметил, что примет любое решение британца, в том числе и вариант с уходом из спорта.

«Меня совсем не беспокоит этот вопрос. Я всегда буду уважать решение Льюиса. Неважно, останется он с нами надолго или примет решение уйти, преследуя иные интересы. Думаю, мы должны быть готовы к любым неожиданностям», — приводит слова Вольфа Formula1News.

Напомним, что контракт Хэмилтона с «Мерседесом» истёк по завершении сезона-2020. Де-факто британец сейчас не является пилотом немецкой команды. По сведениям источников, переговоры о новом контракте с командой затрудняет позиция «Даймлера». В компании не хотят заключать с действующим чемпионом долгосрочный контракт.