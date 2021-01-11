Напарники — о Ферстаппене: упорный, холодный и быстрый ублюдок

Бывших напарников пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена попросили поделиться мнением о гонщике из Нидерландов. «Упорный» и «холодный, быстрый ублюдок» — вот лишь некоторые из описаний.

«Он в порядке. Я просто помню, что совместный год в «Торо Россо» был очень напряжённым. Мы оба интенсивно работали и каждый раз, когда выезжали на трассу, пытались обыграть друг друга. Даже в практиках. И это создало большую конкуренцию. Мне, честно говоря, понравился тот сезон. Думаю, это был мой самый напряжённый год или один из самых напряжённых за мою карьеру пилота», — приводит слова Карлоса Сайнса Insideracing со ссылкой на Ziggo Sport.



Даниэль Риккардо начал свою речь о Ферстаппене с традиционной шутки.



«О, Макс — упорный и быстрый. На самом деле от него не так уж плохо пахнет, он не слишком много пердит, вообще-то с ним всё в порядке. Если Ферстаппен опережал меня, я просто чувствовал, что он лучше справился в тот день и был быстрее. Никогда не ощущал в этом противостоянии какого-то… скажем, веселья или игры», — отметил австралиец.



Сменивший Даниэля в «Ред Булл» Пьер Гасли вначале был немного резок.

«Он холодный и быстрый ублюдок! В картинге у нас было несколько аварий, что не слишком меня радовало. Но, честно говоря, он отличный парень, и с ним забавно тусоваться. Нам было весело вместе», — отметил француз.



Наконец последним высказался Александер Албон.



«Здесь нечего скрывать, Макс — прямой парень. Думаю, особенно его выделяет уверенность и то, как он хочет чего-то добиться. Это легко увидеть. По тому, как он работает и как действует, определённо заметна его целеустремлённость», — подчеркнул Албон.