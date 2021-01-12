Робертс: работа Расселла в «Уильямсе» — лишь этап его карьеры, а не вся карьера

Руководитель «Уильямса» Саймон Робертс поделился мнением о британском гонщике команды Джордже Расселле.



«Кажется, что Расселл уйдёт нескоро, но кто знает. Нужно понимать, что работа Джорджа в „Уильямсе“ — лишь этап его карьеры, а не вся карьера. Было бы неплохо думать, что однажды мы поработали с одним из великих пилотов.



Он один из тех гонщиков, у которых просто мешок природного таланта. То, что он сделал в Бахрейне, на том квалификационном круге, мы не знаем, как ему это удалось. Это был один из тех особенных кругов, которые иногда получаются в Формуле-1, и он способен это сделать. Он молод, но, когда люди видят, что он способен сделать, они видят его истинный талант», — приводит слова Саймона РОберта PlanetF1.