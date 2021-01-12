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Бенавидес выиграл 9-й этап «Дакара» в мотозачёте. Прайса госпитализировали после аварии

Бенавидес выиграл 9-й этап «Дакара» в мотозачёте. Прайса госпитализировали после аварии
Авто / Дакар 2021 0
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На ралли-марафоне «Дакар»-2021 завершился девятый спецучасток в зачёте мотоциклов. Его выиграл Кевин Бенавидес. Вторым стал лидер общего зачёта Хосе Игнасио Корнехо Флоримо. Третьим на этапе финишировал Адриен ван Беверен.

Крайне неудачно сложился день для шедшего вторым в генеральной классификации Тоби Прайса. Он попал в аварию после 155 километра спецучастка и получил травму левой руки и плеча. Тоби был доставлен в больницу для прохождения рентгена. Аналогичным образом пострадал и Лусиано Бенавидес, который шёл третьим после 239 километра. Аргентинец попал в аварию и травмировал плечо. На вертолёте его отправили в больницу.

Флоримо сохранил лидерство в общем зачёте и теперь опережает Бенавидеса на 11 минут и 24 секунды.

«Дакар»-2021. Мотоциклы. Результаты девятого СУ

1. Кевин Бенавидес (Husqvarna) — 04:49.15
2. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Honda) – +1.34
3. Адриен ван Беверен (Yamaha) — +13.52
4. Маттиас Валькнер (KTM) — +14.19
5. Хоан Барреда Борт (Honda) — +14.29
2. Лоренсо Сантолино (Sherco TVS) — +16.43
7. Дэниел Сандерс (KTM) — +17.17
8. Скайлер Хауэс (KTM) — +22.39
9. Рикки Брабек (Honda) — +23.18
10. Сэм Сандерленд (KTM) — +26.11

Дакар 2021. Этап 9, Неом - Неом
Мотоциклы (СУ - 375 км)
12 января 2021, вторник. 07:40 МСК
Идёт

«Дакар»-2021. Мотоциклы. Положение после девятого СУ

1. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Honda) – 36:51.00
2. Кевин Бенавидес (Husqvarna) — +11.24
3. Хоан Барреда Борт (Honda) — +29.00
4. Сэм Сандерленд (KTM) — +30.34
5. Дэниел Сандерс (KTM) — +38.23
6. Рикки Брабек (Honda) — +39.26
7. Скайлер Хауэс (KTM) — +40.25.

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