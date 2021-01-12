Бенавидес выиграл 9-й этап «Дакара» в мотозачёте. Прайса госпитализировали после аварии

На ралли-марафоне «Дакар»-2021 завершился девятый спецучасток в зачёте мотоциклов. Его выиграл Кевин Бенавидес. Вторым стал лидер общего зачёта Хосе Игнасио Корнехо Флоримо. Третьим на этапе финишировал Адриен ван Беверен.



Крайне неудачно сложился день для шедшего вторым в генеральной классификации Тоби Прайса. Он попал в аварию после 155 километра спецучастка и получил травму левой руки и плеча. Тоби был доставлен в больницу для прохождения рентгена. Аналогичным образом пострадал и Лусиано Бенавидес, который шёл третьим после 239 километра. Аргентинец попал в аварию и травмировал плечо. На вертолёте его отправили в больницу.



Флоримо сохранил лидерство в общем зачёте и теперь опережает Бенавидеса на 11 минут и 24 секунды.



«Дакар»-2021. Мотоциклы. Результаты девятого СУ



1. Кевин Бенавидес (Husqvarna) — 04:49.15

2. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Honda) – +1.34

3. Адриен ван Беверен (Yamaha) — +13.52

4. Маттиас Валькнер (KTM) — +14.19

5. Хоан Барреда Борт (Honda) — +14.29

2. Лоренсо Сантолино (Sherco TVS) — +16.43

7. Дэниел Сандерс (KTM) — +17.17

8. Скайлер Хауэс (KTM) — +22.39

9. Рикки Брабек (Honda) — +23.18

10. Сэм Сандерленд (KTM) — +26.11

«Дакар»-2021. Мотоциклы. Положение после девятого СУ



1. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Honda) – 36:51.00

2. Кевин Бенавидес (Husqvarna) — +11.24

3. Хоан Барреда Борт (Honda) — +29.00

4. Сэм Сандерленд (KTM) — +30.34

5. Дэниел Сандерс (KTM) — +38.23

6. Рикки Брабек (Honda) — +39.26

7. Скайлер Хауэс (KTM) — +40.25.