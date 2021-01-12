«На скорости 120 км/ч улетели с дороги». Карякин финишировал и рассказал об аварии

Пилот команды Snag Racing Сергей Карякин, выступающий на ралли-марафоне «Дакар» в классе мотовездеходов, поделился впечатлениями от преодоления девятого спецучастка, в ходе которого он столкнулся с техническими проблемами и фактически лишился шансов на победу в общем зачёте.

«Ну что, друзья, сегодня восьмой или девятый день «Дакара». Как вы знаете, он не самый удачный у нас. Мы на скорости 120 км/ч улетели с дороги. Едва не врезались в дерево, чудом не перевернулись. Ну и, конечно, говорить о результате уже нельзя. О подиуме и прочем. Обидно, потому что Остин сегодня потерял 40 минут, Арон 50 минут. Мы были бы на втором месте после Контардо, но это не так.

Но знаете, что хочется сказать в этой ситуации. Когда мы остановились, я позвонил семье, потому что знаю, что они очень переживают. Сказал им, что всё хорошо. Меня дети спросили, финиширую ли я. Сказал им, что обязательно это сделаю. Мы финишировали. Это дороже любых денег — обещание, данное детям», — приводит слова Карякина пресс-служба его команды.