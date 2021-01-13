Дзанарди впервые заговорил после аварии

Бывший гонщик Формулы-1 Алессандро Дзанарди идёт на поправку после тяжёлой аварии, в которую попал летом, сообщает Сorriere della Sera. Дзанарди накануне впервые заговорил после аварии, в которую попал летом 2020 года.



Прогрессу с реабилитацией гонщика помогла операция, которую провели хирурги. Особенностью этой операции стало то, что пациент на протяжении всей процедуры находился в сознании, что позволяло оценивать степень успешности хирургического вмешательства сразу же.



«Когда он заговорил, это было невероятно, никто этому не поверил. Но это случилось! И он пообщался с семьей», — приводит слова доктора Алеманно Corriere dela Sera.



Напомним, 19 июня 2020 года Дзанарди получил травмы в результате столкновения с грузовиком. Ветерана автоспорта эвакуировали с места происшествия при помощи вертолёта и экстренно доставили в ближайшую больницу. У него диагностировали множество травм, в том числе черепно-мозговую.



В 2001 году итальянец потерял обе ноги в результате аварии в гонке CART. Невзирая на тяжелейшие травмы, он сумел вернуться в спорт и выступал в чемпионате WTCC и других сериях. В 2016 году завоевал золото на Паралимпиаде. В минувшем году Дзанарди принял участие на этапе туринговой серии DTM.