«Доехали на честном слове». Действующий чемпион «Дакара» Каргинов чуть не сошёл

Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов был близок к сходу на 11-м этапе ралли-марафона «Дакар». Во время спецучастка на машине Каргинова камнем разрушило корпус коробки передач, начало вытекать масло. Проблему обнаружили уже после финиша, «КАМАЗ» смог самостоятельно преодолеть 100 километров дорожной секции и добраться до бивуака на одной четвертой передаче.



«Сегодня день не без приключений, спасибо нашему «КАМАЗу», что довёз до финиша. На трассе было неимоверное количество камней, и один из них, похоже, срикошетил в нас, когда мы резали трек. Если этого не делать и сидеть в колее, то в таблицу можно не смотреть вообще, потому что результата ты не добьёшься. Во время спецучастка ничего не говорило о проблемах, финишировали нормально. И только на лиазоне мы почувствовали, что машина не разгоняется. Камнем разрушило корпус коробки передач, начало вытекать масло.



Доехали до бивуака на честном слове, где и встали: грузовик заталкивали в лагерь уже вручную под изумлённые взгляды чехов. Они наверняка смотрели и думали, какие же у «КАМАЗ-мастер» надёжные машины, что с такими проблемами доезжают. Как танки в войну довозили свои экипажи, так и наш «КАМАЗ» довёз сегодня нас. Машину починим, завтра будет как новая. Сегодня «КАМАЗ» был подбит, но не сломлен.



Что касается спецучастка, то хороший день, организаторы молодцы, что придумывают такие сложные трассы, где проверяются техника и экипажи. Было одно очень интересное место — то ли речка, то ли солончак. Дорога уходила левее, а мы срезали, забравшись в самую грязь. Повезло, что смогли оттуда выбраться самостоятельно», — рассказал Каргинов.



«К счастью, поломка не произошла на спецучастке, где помочь Каргинову и его экипажу уже никто не смог бы, а остановка могла стать фатальной», — отметила пресс-служба команды.