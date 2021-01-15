Трёхкратный чемпион мира Формулы-1 Пике заразился коронавирусом

Трёхкратный чемпион мира Формулы-1 (1981, 1983, 1987) 68-летний Нельсон Пике заразился коронавирусом, сообщает Motorsport-Total. Ветеран автоспорта переносит заболевание в мягкой форме с проявлением лёгких симптомов, однако из-за того, что в 2013 году бразилец перенёс операцию на сердце, он входит в группу риска, потому врачи на два дня его госпитализировали.

На сегодняшний день Пике выписан из лечебного учреждения, вместе с тем ему по-прежнему предписан покой.

Напомним, в ходе сезона-2020 среди действующих пилотов Формулы-1 коронавирусом переболели Серхио Перес, Лэнс Стролл и Льиюс Хэмилтон. Уже после завершения чемпионата опасная инфекция была обнаружена у пилота «Макларена» Ландо Норриса и гонщика «Феррари» Шарля Леклера.