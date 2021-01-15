Кузьмич: за все 13 дней «Дакара» у нас только три дня было без технических проблем

Штурман Ясира Сеайдана Алексей Кузьмич рассказал, что у их экипажа возникли проблемы с машиной и на финальном этапе «Дакара»-2021.
«Дакар» нас сегодня мучил до последних метров дистанции. Он испытал нас на прочность. За все 13 дней у нас только три дня было без технических проблем. Сегодня стартовали шестыми, бодрячком. Помчали — но всего 61 километр. Всё шло чётко, а потом разлетелся правый привод — ехать дальше невозможно. Поменяли привод, хотя и не без проблем. Этот здоровый привод весит килограммов 15, если не 20. Кое-как вкрячили, вставили.
Потом началась проблема с системой подкачки. Поставили, надели колесо — шипит, спускает воздух. Не понимаем, в чём дело. Снимаем колесо, закрываем все краны — всё нормально. Начинаем подавать воздух — опять. Потом нашли мелкий обрыв. Оказывается, пока останавливались, этот гадкий привод успел зацепить шланг подкачки воздуха. Поэтому пришлось полностью с заднего колеса снять систему подкачки и на одном давлении ехать до финиша.
Сказать, что организаторы решили на последнем этапе окончательно взорвать мозг и добить, — это не сказать ничего. Всё, что можно было собрать на «Дакаре», они собрали в эти 200 километров. И камни, и пески, и марсианские пейзажи… Мы, к счастью, доехали до конца без проблем.
На финишный подиум вышли с механиками уже все чумазые. Ясир даже прикалывался, спрашивал, возьмут ли его на следующий год механиком, потому что пилотом смысла нет, всё равно всё ломается. Ну, самое главное — финиш. Получили заветные медальки. Теперь отдыхать, строить планы на будущее и готовиться к следующим стартам", — приводит слова Кузьмича телеграм-канал Cross-Country Rally.
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