Петерансель: эго помешало Нассеру Аль-Аттие выиграть «Дакар»

Французский гонщик Стефан Петерансель, выигравший 14-й «Дакар» в карьере, считает, что эго помещало Нассеру Аль-Аттие выиграть ралли-марафон. Ранее Аль-Аттия высказал недовольство правилами гонки — по его мнению организаторы подыгрывают багги в противостоянии с полноприводными машинами.



«Я не хочу этого даже комментировать, они жалуются уже много дет. Мы не плачем, когда проигрываем. Это следствие проблем с собственным эго. Будь у Аль-Аттии другое эго, он мог бы и выиграть. Именно его эго заставило его выиграть пролог, и там же он проиграл гонку», — приводит слова Стефана Петеранселя Autosport.



Нассер Аль-Аттия выиграл пролог, однако, стартуя первым на первом спецучастке, проиграл очень много времени.



«Дакар»-2021. Автомобили. Результаты общего зачёта



1. Стефан Петерансель (MINI) — 44:27.11

2. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +14.51

3. Карлос Сайнс (MINI) — +1:01.57.

4. Якуб Пшигонски (Orlen Team/Overdrive) — +2:36.03

5. Хоан Нани Рома (Bahrain Raid Extreme) — +3:22.48

6. Халид Аль-Кассими (Abu Dhabi Racing) — +3:29.31

7. Владимир Васильев (X-Raid Team) — +3:29.38

8. Джиниэл де Вильерс (Toyota) — +3:58.39

9. Мартин Прокоп (Benzina Orlen Team) — +4:10.21

10. Сириль Депре (Abu Dhabi Racing) — +4:50.09.