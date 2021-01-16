Ферстаппен: если бы не смена регламента в 2013 году, «Ред Булл» мог бы доминировать

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен считает, что австрийская команда могла доминировать в чемпионате, если бы «Мерседесу» не повезло со сменой регламента.
«Мне кажется, если бы в конце 2013 года не изменился регламент и Формула-1 не перешла на новые шестицилиндровые двигатели, „Ред Булл“ мог бы сделать то же самое, что и „Мерседес“. У „Мерседеса“ всё сложилось идеально. Они заранее и очень хорошо подготовились к новой эре, у них с самого начала было всё необходимое, у них был отличный мотор. И этот фактор удачного начала им здорово в итоге помог.
Они сделали очень быстрый болид. А с хорошей максимальной скоростью они могли работать над другими показателями. Но да, конечно, в 2020 году у них была просто великолепная машина. Это сложно отрицать», — приводит слова Ферстаппена Motorsport.
- 16 января 2021
-
20:51
-
19:48
-
19:11
-
17:41
-
16:38
-
15:21
-
14:35
-
13:38
-
12:52
-
12:04
-
11:24
-
10:27
-
10:07
-
00:53
-
00:09
- 15 января 2021
-
22:59
-
21:49
-
20:33
-
19:51
-
19:36
-
19:32
-
19:21
-
17:58
-
17:42
-
16:38
-
16:17
-
16:12
-
16:06
-
15:56
-
15:50
-
15:44
-
15:44
-
15:01
-
14:49
-
14:25