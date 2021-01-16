Ферстаппен: если бы не смена регламента в 2013 году, «Ред Булл» мог бы доминировать

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен считает, что австрийская команда могла доминировать в чемпионате, если бы «Мерседесу» не повезло со сменой регламента.



«Мне кажется, если бы в конце 2013 года не изменился регламент и Формула-1 не перешла на новые шестицилиндровые двигатели, „Ред Булл“ мог бы сделать то же самое, что и „Мерседес“. У „Мерседеса“ всё сложилось идеально. Они заранее и очень хорошо подготовились к новой эре, у них с самого начала было всё необходимое, у них был отличный мотор. И этот фактор удачного начала им здорово в итоге помог.



Они сделали очень быстрый болид. А с хорошей максимальной скоростью они могли работать над другими показателями. Но да, конечно, в 2020 году у них была просто великолепная машина. Это сложно отрицать», — приводит слова Ферстаппена Motorsport.