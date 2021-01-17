Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас стал шестым на Ралли Арктики — первом этапе чемпионата Финляндии по ралли. Боттас и его штурман Тимо Раутиайнен неудачно провели первый день гонки, но сумели отыграться во второй. Победу на Ралли Арктики праздновали Юхо Ханнинен и Миика Тейсконен.



«Всегда с огромным удовольствием участвую в ралли, такие гонки позволяют приобрести новый опыт с точки зрения пилотажа. Важно полностью контролировать автомобиль, это прекрасный вариант зимних тренировок. Вижу в этом только пользу. Кроме того, раллийные гонки — это новый вызов. Пилоту Формулы-1 они помогают расслабиться. Здесь меньше людей, так что это, скорее, развлечение, чем работа. Знаю многих пилотов Формулы-1, которым хотелось бы выступить в ралли, но не всем из них это разрешают в командах», — приводит слова Валттери Боттаса F1i.