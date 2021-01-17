Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас стал шестым на Ралли Арктики — первом этапе чемпионата Финляндии по ралли. Боттас и его штурман Тимо Раутиайнен неудачно провели первый день гонки, но сумели отыграться во второй. Победу на Ралли Арктики праздновали Юхо Ханнинен и Миика Тейсконен.
«Всегда с огромным удовольствием участвую в ралли, такие гонки позволяют приобрести новый опыт с точки зрения пилотажа. Важно полностью контролировать автомобиль, это прекрасный вариант зимних тренировок. Вижу в этом только пользу. Кроме того, раллийные гонки — это новый вызов. Пилоту Формулы-1 они помогают расслабиться. Здесь меньше людей, так что это, скорее, развлечение, чем работа. Знаю многих пилотов Формулы-1, которым хотелось бы выступить в ралли, но не всем из них это разрешают в командах», — приводит слова Валттери Боттаса F1i.
- 17 января 2021
-
18:03
-
16:44
-
16:40
-
15:56
-
13:49
-
12:59
-
11:47
-
11:03
-
09:41
- 16 января 2021
-
23:57
-
21:39
-
20:51
-
19:48
-
19:11
-
17:41
-
16:38
-
15:21
-
14:35
-
13:38
-
12:52
-
12:04
-
11:24
-
10:27
-
10:07
-
00:53
-
00:09
- 15 января 2021
-
22:59
-
21:49
-
20:33
-
19:51
-
19:36
-
19:32
-
19:21
-
17:58
-
17:42