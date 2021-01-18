«Макларен» показал, какой индекс получит болид 2021 года
Пресс-служба «Макларена» опубликовала в «Твиттере» фотографию, на которой видно, что болид команды в сезоне-2021 получит промежуточный индекс MCL 35M. Пост сопровождался одноимённым хештегом.
Помимо этого коллектив из Уокинга намекнул, что в скором времени покажет и новую ливрею своего болида.
Фото доступно на странице «Макларена» в «Твиттере».
Напомним, «Макларен» со следующего сезона откажется от двигателей «Рено» и будет использовать силовые установки «Мерседес». В прошлом году команда заняла третье место в Кубке конструкторов, набрав 202 очка. После окончания сезона команду покинул пилот Карлос Сайнс-младший. Испанец перешёл в «Феррари». Его место в «Макларене» занял австралиец Даниэль Риккардо.
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