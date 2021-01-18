Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

«Макларен» показал, какой индекс получит болид 2021 года

«Макларен» показал, какой индекс получит болид 2021 года
Авто / Формула-1 0

Пресс-служба «Макларена» опубликовала в «Твиттере» фотографию, на которой видно, что болид команды в сезоне-2021 получит промежуточный индекс MCL 35M. Пост сопровождался одноимённым хештегом.

Помимо этого коллектив из Уокинга намекнул, что в скором времени покажет и новую ливрею своего болида.

Фото доступно на странице «Макларена» в «Твиттере».

Напомним, «Макларен» со следующего сезона откажется от двигателей «Рено» и будет использовать силовые установки «Мерседес». В прошлом году команда заняла третье место в Кубке конструкторов, набрав 202 очка. После окончания сезона команду покинул пилот Карлос Сайнс-младший. Испанец перешёл в «Феррари». Его место в «Макларене» занял австралиец Даниэль Риккардо.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021