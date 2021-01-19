«Ред Булл» опубликовал серию «загадочных» видео о визите Переса на базу команды

Пресс-служба «Ред Булл» разместила на своей странице в «Твиттере» серию видео о визите важного гостя на базу команды. Болельщикам предложили угадать личность человека, что, впрочем, сделать достаточно легко.



В первом видео показан размытый силуэт «гостя». Он общается с одним из сотрудников.

Видео доступно на странице «Ред Булл» в «Твиттере».

Во втором ролике «гость» прогуливается по базе. Его снимают со спины.

Видео доступно на странице «Ред Булл» в «Твиттере».

В заключительном видео он проходит подгонку сиденья. После чего уже окончательно становится понятно, что гостем «Ред Булл» стал новичок команды Серхио Перес. Мексиканец сделал ретвит этого ролика.

Видео доступно на странице «Ред Булл» в «Твиттере».

В итоге «Ред Булл» опубликовал ролик, раскрыв личность «гостя». Серхио поздоровался с болельщикам команды.

Видео доступно на странице «Ред Булл» в «Твиттере».

Перес провёл удачный сезон-2020. В личном зачёте он занял высокое четвёртое место, набрав 125 очков и одержав свою первую победу в «Королевских гонках». При этом мексиканец пропустил два этапа из-за коронавируса — в «Рейсинг Пойнт» его заменял Хюлькенберг. Немец также был одним из кандидатов на замену Александеру Албону, но в «Ред Булл» всё же предпочли Переса.