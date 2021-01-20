Квят продолжает интенсивные тренировки после ухода из Формулы-1

Российский пилот Даниил Квят, который остался без места в Формуле-1 на сезон-2021, продолжает активно тренироваться. В «сториз» своего «инстаграма» он опубликовал небольшое видео, на котором показано, как гонщик работает со специальным тренажёром над укреплением мышц шейного отдела.



Квят неоднократно заявлял, что его главной задачей является возвращение в «Королевские гонки» в 2022 году.

Напомним, руководство «Ред Булл» приняло решение заменить россиянина в следующем сезоне на Юки Цуноду. Японский юниор станет напарником Пьера Гасли в «Альфа Таури».



Для Квята сезон-2020 стал не слишком удачным. В чемпионате Формулы-1 российский пилот занял 14-ю строчку, в его активе 32 очка. Лучшим результатом для Даниила стало четвёртое место на Гран-при Эмилии-Романьи.



Всего за карьеру в Формуле-1 россиянин набрал 202 очка. На его счету три подиума и один быстрейший круг в гонке.