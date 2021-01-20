«Сноучи автодром». Пресс-служба российский трассы Формулы-1 показала заснеженный трек

Пресс-служба «Сочи Автодрома» на официальной странице в «Твиттере» опубликовала живописные кадры заснеженной трассы Формулы-1 в Олимпийском парке.
«Сноучи автодром», — так подписали фото в пресс-службе.
Если у вас не открываются фотографии, их можно посмотреть на странице «Сочи Автодрома» в «Твиттере».
12 января Формула-1 опубликовала обновлённую версию календаря на сезон 2021 года. Гран-при Австралии в нём перенесён на конец ноября. Открывать сезон будет этап в Бахрейне.
Вторым в текущей версии календаря значится этап в Имоле. Однако для его проведения необходимо будет получить одобрение Всемирного совета по автоспорту. Гран-при Китая, изначально запланированный на апрель, не состоится. Проведение этапа в России на «Сочи Автодроме» намечено на 23-26 сентября.
- 20 января 2021
-
17:42
-
16:21
-
15:57
-
14:42
-
13:11
-
12:25
-
11:39
-
10:14
-
09:10
-
00:44
- 19 января 2021
-
22:50
-
21:32
-
20:53
-
19:28
-
19:09
-
17:50
-
16:30
-
16:29
-
16:04
-
16:00
-
15:39
-
15:16
-
13:58
-
13:38
-
13:25
-
12:36
-
11:45
-
11:04
-
10:49
-
09:54
-
09:07
-
00:44
- 18 января 2021
-
23:44
-
22:42
-
20:54