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«Сноучи автодром». Пресс-служба российский трассы Формулы-1 показала заснеженный трек

«Сноучи автодром». Пресс-служба российский трассы Формулы-1 показала заснеженный трек
Авто / Формула-1 0
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Пресс-служба «Сочи Автодрома» на официальной странице в «Твиттере» опубликовала живописные кадры заснеженной трассы Формулы-1 в Олимпийском парке.

«Сноучи автодром», — так подписали фото в пресс-службе.

Если у вас не открываются фотографии, их можно посмотреть на странице «Сочи Автодрома» в «Твиттере».

12 января Формула-1 опубликовала обновлённую версию календаря на сезон 2021 года. Гран-при Австралии в нём перенесён на конец ноября. Открывать сезон будет этап в Бахрейне.

Вторым в текущей версии календаря значится этап в Имоле. Однако для его проведения необходимо будет получить одобрение Всемирного совета по автоспорту. Гран-при Китая, изначально запланированный на апрель, не состоится. Проведение этапа в России на «Сочи Автодроме» намечено на 23-26 сентября.

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