Грожан: первый день без обезболивающих после аварии. Всё идёт нормально
Французский пилот Ромен Грожан, попавший в жуткую аварию на Гран-при Бахрейна, сообщил, что провёл первый день без болеутоляющих.
«Первый день с 29 ноября без безболивающих. Всё идёт нормально», — написал Грожан в своём «твиттере».
Напомним, Грожан после контакта с россиянином Даниилом Квятом из «Альфа Таури» на огромной скорости врезался в отбойник, после чего задняя часть автомобиля отвалилась, а передняя, с пилотом, пробила рельс ограждения, застряла в нём и загорелась. Его доставили в госпиталь.
Гонка в Бахрейне стала для Ромена последней в составе «Хааса». Француз после сезона-2020 покинул команду. Американский коллектив решил полностью обновить состав пилотов и заключил многолетние контракты с Никитой Мазепиным и Миком Шумахером.
Рекомендуем вам
- 20 января 2021
-
19:32
-
17:42
-
16:21
-
15:57
-
14:42
-
13:11
-
12:25
-
11:39
-
10:14
-
09:10
-
00:44
- 19 января 2021
-
22:50
-
21:32
-
20:53
-
19:28
-
19:09
-
17:50
-
16:30
-
16:29
-
16:04
-
16:00
-
15:39
-
15:16
-
13:58
-
13:38
-
13:25
-
12:36
-
11:45
-
11:04
-
10:49
-
09:54
-
09:07
-
00:44
- 18 января 2021
-
23:44
-
22:42
Партнерский контент
Рекомендуем вам