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Грожан: первый день без обезболивающих после аварии. Всё идёт нормально

Грожан: первый день без обезболивающих после аварии. Всё идёт нормально
Авто / Формула-1 0

Французский пилот Ромен Грожан, попавший в жуткую аварию на Гран-при Бахрейна, сообщил, что провёл первый день без болеутоляющих.

«Первый день с 29 ноября без безболивающих. Всё идёт нормально», — написал Грожан в своём «твиттере».

Напомним, Грожан после контакта с россиянином Даниилом Квятом из «Альфа Таури» на огромной скорости врезался в отбойник, после чего задняя часть автомобиля отвалилась, а передняя, с пилотом, пробила рельс ограждения, застряла в нём и загорелась. Его доставили в госпиталь.

Гонка в Бахрейне стала для Ромена последней в составе «Хааса». Француз после сезона-2020 покинул команду. Американский коллектив решил полностью обновить состав пилотов и заключил многолетние контракты с Никитой Мазепиным и Миком Шумахером.

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