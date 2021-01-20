Перес: в 15 лет мне пришлось лететь в Германию, а на обратный билет у меня не было денег

Новичок «Ред Булл» Серхио Перес рассказал о первых годах своей автоспортивной карьеры в Европе.



«В 15 лет мне пришлось лететь в Германию, а на обратный билет у меня попросту не было денег. У моего отца накопились бесплатные мили, но их хватало только на перелёт в один конец. Я не мог лететь из Гвадалахары. Пришлось лететь из Толуки, это рядом с Мехико, мы ехали туда шесть часов. Родители высадили меня в аэропорту и я отправился за мечтой.



Я сразу сказал боссу команды, что у меня почти нет денег, а он ответил, что я могу жить вместе с поварами в комнатах над его рестораном. У меня возникали моменты, когда я думал об уходе из гонок. Казалось, что мечта о Формуле-1 находится слишком далеко, а мне стоит вернуться домой, к нормальной жизни. Ты два года в Германии были тяжёлыми, мне было одиноко. Думаю, я остался только благодаря своему настрою, потому что я очень хотел достичь цели», — приводит слова Серхио Переса официальный сайт «Ред Булл».