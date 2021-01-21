Перес: считал себя самым глупым в мире человеком, когда заразился коронавирусом

Новичок «Ред Булл» Серхио Перес признался, что считал себя самым глупым человеком в мире, когда заразился коронавирусом.



«Да, прошлый сезон получился для меня очень сложным. Тот факт, что я оказался первым пилотом, который заразился коронавирусом… На тот момент я считал себя самым глупым в мире человеком, потому что умудрился где-то подхватить вирус. Справиться с той ситуацией было непросто.



Это был критически момент в моей карьере, ведь решался вопрос о контракте. В итоге я потерял место в команде, но результат оказался хорошим. Хотя, понятно, что на тот момент я не мог себе такого представить. Когда меня заменили на Феттеля, я был спокоен. Я говорил себе, что у меня уже была потрясающая карьера. Когда появился шанс перейти в „Ред Булл“, иногда казалось, что всё случится, а иногда — что всё плохо. В итоге всё получилось. Думаю, такие возможности бывают один раз в жизни. Я это понимаю и полностью готов к работе», — приводит слова Серхио Переса Autosport.