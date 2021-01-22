Окон: мне грустно, что Абитебуль ушёл

Пилот команды «Альпин» («Рено») Эстебан Окон признался, что сожалеет об уходе руководителя команды Сириля Абитебуль. Француз пожелал бывшему боссу удачи.

«Мне очень грустно, что Абитебуль ушёл. Он занимался нашим проектом много лет. Работа наконец начала давать результат. У нас были подиумы и попадание в топ-5. Было сложно видеть его уход. Желаю ему всего наилучшего. Он отличный парень. Я ценю его, он помог мне оказаться там, где я сейчас. Желаю ему успехов», — приводит слова Окона Nextgen-Auto.

Напомним, Абитебуль потерял место руководителя команды Формулы-1 и не получил никакой иной должности в компании. Его место в «Альпин» занял Давиде Бривио, который ранее успешно работал в чемпионате MotoGP.