Шварцман начал работу на тестах болида «Феррари» 2018 года во Фьорано

Российский гонщик программы «СМП Рейсинг» и академии «Феррари» Роберт Шварцман начал работу на тестах машины «Феррари» 2018 года во Фьорано. Первые фотографии Шварцмана за рулём болида под номером 35 появились в «твиттере» канала Sky Sports.
С утра во Фьорано работали два других пилота Академии «Феррари» — Джулиано ии Маркус Армстронг.
Напомним, тесты займут пять дней и в них примут участие семь пилотов, включая Шарля Леклера и Карслова Сайнса.
Завтра, 26 января, за руль болида 2018 года сядет Шарль Леклер, а 27 января в кокпите «Феррари» дебютирует новичок команды испанец Карлос Сайнс. Сайнс также проведёт тесты на следующий день в первой половине дня.
Завершится тестовая программа в пятницу. Мик Шумахер проведёт за рулём болида «Феррари» вторую половину четверга и утреннюю сессию 29 января, а после обеда в заключительный день тестов его сменит Каллум Айлотт.
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