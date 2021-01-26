Алексей Попов — о Пересе: в 31 год всё, возможно, только начинается!

Сегодня, 26 января, мексиканскому пилоту Формулы-1 Серхио Пересу исполнился 31 год. В социальных сетях он получил множество различных поздравлений, в том числе и от своей команды «Ред Булл».
«С днём рождения [написано на испанском], Чеко. Выпьем за год, наполненный празднованиями», — написали в пресс-службе австрийского коллектива.
Фото доступно на странице «Ред Булл» в «Твиттере».
Поздравили Переса и в его бывшей команде «Рейсинг Пойнт», которая с момента ухода Серхио успела сменить название на «Астон Мартин».
«С днём рождения, Чеко! В этом году будет довольно странно сражаться с тобой, амиго, но мы не можем дождаться, когда увидим тебя на трассе!» — говорится в послании.
Фото доступно на странице «Астон Мартин» в «Твиттере».
«С днём рождения, Серхио Перес! Тот случай, когда, несмотря на 10 лет в Ф-1, 10 подиумов, а теперь и победу, в 31 всё, возможно, только начинается! Но даст ли Макс Чеко шанс? Даст ли им обоим «Хонда» супермотор, а «Ред Булл» супершасси? Два месяца ещё ждать. Долго», — написал на своей странице в «Твиттере» российский комментатор Алексей Попов.
- 26 января 2021
-
13:37
-
13:05
-
12:03
-
11:35
-
10:58
-
09:04
-
00:53
- 25 января 2021
-
23:44
-
22:42
-
21:47
-
21:02
-
20:18
-
20:11
-
18:54
-
17:27
-
14:56
-
13:42
-
13:22
-
12:30
-
11:59
-
11:21
-
11:06
-
10:31
-
09:13
-
01:02
- 24 января 2021
-
23:33
-
21:33
-
19:31
-
18:57
-
17:39
-
17:04
-
15:48
-
14:01
-
13:25
-
11:06