Алексей Попов — о Пересе: в 31 год всё, возможно, только начинается!

Сегодня, 26 января, мексиканскому пилоту Формулы-1 Серхио Пересу исполнился 31 год. В социальных сетях он получил множество различных поздравлений, в том числе и от своей команды «Ред Булл».



«С днём рождения [написано на испанском], Чеко. Выпьем за год, наполненный празднованиями», — написали в пресс-службе австрийского коллектива.

Фото доступно на странице «Ред Булл» в «Твиттере».

Поздравили Переса и в его бывшей команде «Рейсинг Пойнт», которая с момента ухода Серхио успела сменить название на «Астон Мартин».



«С днём рождения, Чеко! В этом году будет довольно странно сражаться с тобой, амиго, но мы не можем дождаться, когда увидим тебя на трассе!» — говорится в послании.

Фото доступно на странице «Астон Мартин» в «Твиттере».

«С днём рождения, Серхио Перес! Тот случай, когда, несмотря на 10 лет в Ф-1, 10 подиумов, а теперь и победу, в 31 всё, возможно, только начинается! Но даст ли Макс Чеко шанс? Даст ли им обоим «Хонда» супермотор, а «Ред Булл» супершасси? Два месяца ещё ждать. Долго», — написал на своей странице в «Твиттере» российский комментатор Алексей Попов.