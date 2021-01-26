Тревор Карлин рассказал о сильных сторонах Юки Цуноды

Тревор Карлин, который руководит в Формуле-2 одноимённой командой, рассказал о сильных сторонах своего бывшего гонщика Юки Цуноды. Японец в новом сезоне будет выступать за «Альфа Таури», где занял место Даниила Квята.



«Я не ожидал, что Юки так быстро наберёт скорость в Формуле-2 и по-настоящему разберётся, как правильно работать с шинами. Он хорош в квалификациях – этот аспект у него был лучше, чем мы ожидали, но его понимание шин впечатлило ещё больше.



Думаю, он добьётся успеха, потому что быстр от природы. У него хорошая врождённая зрительно-моторная координация. Поэтому Юки отлично действует в машине.

До тех пор пока на него не взвалят слишком большую техническую ответственность, он получит немного времени, чтобы сосредоточиться на своём пилотаже. Думаю, Юки сделает огромные шаги. Начиная с середины сезона, полагаю, Цунода будет очень быстр и начнёт угрожать Пьеру», — приводит слова Карлина официальный сайт Формулы-2.