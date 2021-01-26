Джордан: у Стролла есть талант, чтобы стать чемпионом. Переход Феттеля может помочь

Экс-владелец команды Формулы-1 Эдди Джордан заявил, что пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл обладает достаточными талантом и скоростью для завоевания титула чемпиона мира. Он также отметил, что переход в команду Себастьяна Феттеля поможет канадцу раскрыть свой потенциал.



«Мы все, возможно, думали: «Правильно ли это, что Лэнс присоединился к команде?» И нужно сказать, что его скорость теперь несомненна.



На Стролла следует смотреть как на пилота, который не всегда показывает свою скорость так, как должен или может. У него огромный талант. И есть скорость, чтобы стать чемпионом мира. Это действительно так. Но я бы хотел видеть больше стабильности. Каждый раз во время гонки я не уверен, чего ждать от Лэнса.

Думаю, переход Феттеля может помочь в этом. Себастьян способен подстегнуть его точно так же, как Леклера. Возможно, из-за этого в сезоне-2021 вы увидите совершенно другого пилота в Стролле. Если гонщик находит скорость, всё становится возможным. Думаю, он покажет нечто действительно очень сильное, отчасти из-за того, что сейчас его команда — это «Астон Мартин», отчасти потому, что ему есть что доказывать против Феттеля», — приводит слова Джордана The Race.