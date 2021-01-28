Ди Монтедземоло: «Феррари» неправильно организована
Бывший президент «Феррари» Лука ди Монтедземоло поделился мнением о текущем положении дел в итальянской команде.
«Сезон-2020 для „Феррари“ был катастрофой. В прошлом мы считали провалом даже третье место. Мы привыкли искать недостатки болида, нанимать лучших специалистов в различных областях, будь то аэродинамика, электроника, механика.
Сейчас команда неправильно организована. За один год это невозможно изменить. Сейчас один человек отвечает за всё, но я надеюсь, что он скоро найдет тех, кто ему поможет.
Мик Шумахер? Имени недостаточно для побед, так что хорошо, что ему дали возможность выступать за команду второго эшелона и развиваться без давления», — приводит слова ди Монтедземоло Bild.
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