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Ди Монтедземоло: «Феррари» неправильно организована

Ди Монтедземоло: «Феррари» неправильно организована
Авто / Формула-1 0

Бывший президент «Феррари» Лука ди Монтедземоло поделился мнением о текущем положении дел в итальянской команде.

«Сезон-2020 для „Феррари“ был катастрофой. В прошлом мы считали провалом даже третье место. Мы привыкли искать недостатки болида, нанимать лучших специалистов в различных областях, будь то аэродинамика, электроника, механика.

Сейчас команда неправильно организована. За один год это невозможно изменить. Сейчас один человек отвечает за всё, но я надеюсь, что он скоро найдет тех, кто ему поможет.

Мик Шумахер? Имени недостаточно для побед, так что хорошо, что ему дали возможность выступать за команду второго эшелона и развиваться без давления», — приводит слова ди Монтедземоло Bild.

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