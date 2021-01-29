Россия лишилась шанса принять этап MotoGP из-за санкций ВАДА

Кармело Эспелета, глава компании Dorna, которая является правообладателем MotoGP, заявил, что Россия до сезона-2023 не сможет принять этап серии из-за санкций ВАДА.
«Если ситуация с ВАДА не изменится, мы пока не сможем провести чемпионат мира в России», — приводит слова Эспелеты Speedweek.
Ранее автодром «Игора Драйв», расположенный в Ленинградской области, оказался вычеркнут из списка резервных трасс в итоговой предварительной версии календаря MotoGP на сезон 2021 года,
Напомним, в предварительном календаре серии «Игора Драйв» была включена в список трасс, которые в случае форс-мажорных обстоятельств могли бы заменить один из основных этапов сезона. Также автодром вычеркнули из итогового календаря туринговой серии DTM.
CAS 17 декабря утвердил санкции в отношении российского спорта, приняв сторону ВАДА в его споре с РУСАДА. Спортсмены РФ до декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира будут выступать без флага и гимна страны. Решение также лишает Россию права проводить чемпионаты мира.
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